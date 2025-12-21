В посольстве России в США детям показали сказку "Волк и семеро козлят"

На прощание каждому юному зрителю дали по сундучку с конфетами российских производителей

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Сотни юных зрителей посетили 21 декабря традиционное новогоднее представление в посольстве России в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гостей с их родителями на входе в российское диппредставительство встречали переодетые в костюмы животных артисты. Под музыкальное сопровождение из советских и российских мультфильмов художники накладывали всем желающим аквагрим, раздавали памятные сувениры, воздушные шары. Для гостей были накрыты столы со сладкими угощениями.

Перед юными зрителями выступили участники танцевальной группы "Матрешки" из православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне, музыкально-танцевальный коллектив "Калейдоскоп" из Нью-Йорка, а также учащиеся школы при российском диппредставительстве. Актеры представили театрализованную новогоднюю постановку по мотивам сказки "Волк и семеро козлят".

Дети охотно участвовали в представлении, водили хороводы, подпевали, фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией праздника стало зажжение огней на новогодней елке. На прощание каждый ребенок получил сладкий подарок - сундучок с конфетами российских производителей.