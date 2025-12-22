МВД раскрыло схему со "взломом" "Госуслуг", в которой жертва звонит мошенникам

Гражданам приходят сообщения о том, что к их аккаунту получил доступ другой человек, после этого их вынуждают связаться с "техподдержкой"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МВД России с начала 2025 года зафиксировало применение мошеннических схем, в которых потерпевших убеждают перезванивать злоумышленникам. Для этого чаще всего применяется имитация взлома аккаунтов онлайн-сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, в полицию с заявлением обратилась женщина и сообщила, что в ноябре ей в Telegram написал неизвестный. Он представился бухгалтером ЖСК и под предлогом обновления списка жильцов убедил ее перейти по неизвестной ссылке. "После этого гражданке пришло сообщение о взломе ее страницы на "Госуслугах" с указанием абонентского номера для связи", - сказали в пресс-центре.

Затем, отметили в МВД, после общения со "специалистом техподдержки" с женщиной связались неизвестные и, действуя от имени якобы сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, под предлогом "пресечения несанкционированной попытки списания банковских средств" убедили перевести деньги на подконтрольные банковские карты. "Причиненный ущерб составил 1,3 млн рублей", - отметили в ведомстве.