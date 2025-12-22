В Якутске из-за морозов девятый день подряд ученики 1-5-х классов остаются дома

Учебный процесс для школьников продолжается в дистанционном формате

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ученики 1-5-х классов в Якутске с 12 декабря, уже девятый учебный день подряд, остаются из-за морозов на дистанционном обучении. Об этом сообщили в городском управлении образования.

"Решение об актированном дне принимается ежедневно на основании показателей метеостанций ФГБУ "Якутское УГМС". Учитывается наиболее низкая температура на одной из точек замера по состоянию на 06:00 (00:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Так, температура понизилась до минус 46 градусов в районе аэропорта.

Учебный процесс для школьников продолжается при помощи дистанционных образовательных технологий, напомнили в управлении.