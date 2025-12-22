ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Haberler: в парламенте Турции во время обсуждения бюджета произошла драка

По информации портала, после окончания голосования словесная перепалка депутатов переросла в массовую потасовку
СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подрались с представителями оппозиционной Народно-республиканской партии в Великом национальном собрании Турции во время заседания, на котором обсуждался бюджет страны. Об этом сообщил новостной портал Haberler.

По его информации, после окончания голосования напряженность среди депутатов и словесная перепалка внезапно переросли в массовую потасовку. Отмечается, что драку удалось остановить только после вмешательства других депутатов.

Предложение о бюджете на 2026 год было принято в ходе голосования, за принятие законопроекта выступили 320 депутатов, против - 249. 

