Вильфанд: на Урале и в Приморском крае ожидается экстремальная погода

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экстремальные погодные условия ожидаются на будущей неделе на Урале и в Приморском крае. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Урала 45 градусов, на 15 температура ниже климатической нормы. Ну и в Ханты-Мансийском автономном округе, это тоже север Урала, минимальная температура минус 45. Еще очень сложная и опасная погода в Приморском крае. Тут 24 числа ночью и утром ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега. На дорогах снежный накат и гололедица, на побережье ветер до 20 м/с, в отдельных районах метель, снежные заносы, связанные с циклонической деятельностью", - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что тяжелые погодные условия будут в Башкортостане - снег, метель, ветер до 20 м/с, метель. В Татарстане снег, мокрый снег, сильная гололедица, метель. На побережье Якутии ветер до 30 м/с аналогичная ситуация на Чукотке.