Умер первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев

Глава региона Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования родным, близким и соратникам

Редакция сайта ТАСС

Виктор Губарев © Александр Рюмин/ ТАСС

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Политический и общественный деятель Якутии, народный депутат, первый секретарь Якутского республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев умер на 76-м году. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Ушел из жизни видный политический и общественный деятель нашей республики - Виктор Николаевич Губарев, - написал Николаев. - Виктор Николаевич прошел большой трудовой и политический путь. Более 20 лет он возглавлял региональное отделение КПРФ, являясь одним из самых опытных политиков республики. Мы придерживались разных политических взглядов, но в вопросах развития родной республики, улучшения жизни якутян и сохранения нашей истории всегда находили общий язык".

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным, близким и соратникам. Он добавил, что Губарев до последних дней активно работал в составе седьмого созыва Государственного собрания (Ил Тумэн) республики, оставаясь примером принципиальности и преданности своему делу.

Губарев родился 6 ноября 1949 года в станице Соленовская Цимлянского района Ростовской области. В 1974 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу, в 1989 году - Ордена Ленина Академию гражданской авиации по специальности "Организация и управление воздушным транспортом", получив квалификацию "Организатор производства".

Губарев был народным депутатом республики IV, V, VI, VII созывов, с 2023 года - председателем постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации. Удостоен почетного звания "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)". Награжден медалью "За воинскую доблесть", знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле", знаком отличия "Гражданская доблесть", знаком "Ветеран авиации Якутии".