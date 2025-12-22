Буцкая рассказала об опасности новогодних салатов для детей

Новые блюда нужно вводить в рацион детей с осторожностью, постепенно и раздельно, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новогодние блюда, особенно майонезные салаты, могут быть опасны для детей, для которых это новая пища. Об этом ТАСС рассказала врач-педиатр, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Она отметила, что новогодний стол может привлечь внимание ребенка блюдами, которых он в обычные дни не видит - салат оливье, селедка под шубой и так далее.

"Если ребенок еще не пробовал какие-то продукты, то любой продукт вводится сначала в минимальных количествах. Если это свекла, то это буквально один кусочек свеклы, если это незнакомая рыба, то тоже начинать надо с маленького кусочка", - сказала депутат.

"Ни в коем случае мы не даем ребенку сразу несколько новых продуктов, тем более в салате и тем более под майонезом", - подчеркнула Буцкая. По ее словам, для детского организма это может быть очень серьезной нагрузкой, в том числе с точки зрения аллергии, что может проявиться в виде анафилактического шока".

В связи с этим она рекомендовала следить за тем, какую еду ребенок будет пробовать за новогодним столом.

Говоря о самых маленьких детях и первых прикормах, Буцкая отметила, что смешанные блюда для этого не подходят в принципе. "Любой прикорм - это всегда монопродукт, который дается с первой минимальной дозы. Прикормы салатами вводить нельзя, тем более нельзя вводить прикорм салатом двух-трехдневной давности", - заключила депутат.