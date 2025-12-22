Вильфанд: снегопадов в Москве в ближайшую неделю не будет

При этом возможны небольшие осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Больших снегопадов в Москве в ближайшую неделю ждать не стоит, но возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снегопадов не будет, потому что Москва находится все время на периферии циклона, центр циклона не приближается к Москве. Поэтому сильных осадков не будет. Снежок лежать будет, безусловно, но небольшой", - сказал Вильфанд.