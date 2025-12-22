Риелтор Банников рассказал, когда стоит ждать решения о выселении Долиной

По его мнению, суд может вынести такой вердикт в течение двух-трех месяцев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в столичных Хамовниках стоит ожидать в течение двух-трех месяцев. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

"Будет еще некоторый эпилог, который будет связан с рассмотрением в Мосгорсуде иска Лурье к Долиной о выселении семьи Долиной из квартиры. Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем - увидим. Думаю, что два-три месяца покажут решение суда. Но, скорее всего, это решение очевидно. Собственник - Лурье. Прав пользования, владения и распоряжения у семьи Долиной в этой квартире сейчас нет. Поэтому, думаю, что даже если суд состоится, то решение будет в пользу истицы - в пользу Лурье", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что квартира в Хамовниках - не единственное жилье Долиной. "Думаю, что на горизонте полугода это случится (сам факт выселения - прим. ТАСС) <...>. Есть дом, есть квартира. Поэтому в целом на улице, я очень надеюсь, никто не останется", - добавил Банников.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.