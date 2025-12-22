В МЧС предупредили об опасности установки ели у выхода из комнаты

Устанавливать дерево необходимо на устойчивое основание, при этом ветви не должны касаться стен и потолка, а осыпавшуюся хвою нужно сразу же убирать, так как она может вспыхнуть от любой искры, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МЧС РФ в преддверии новогодних праздников советует не устанавливать ель у выхода из комнаты, так как в случае пожара она заблокирует путь к спасению.

"Нельзя ставить елку у выхода из комнаты: если она загорится, огонь отрежет путь к спасению", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, нужно соблюдать и другие правила безопасности. Устанавливать ель необходимо на устойчивое основание, при этом ветви не должны касаться стен и потолка, а осыпавшуюся хвою с натуральной ели нужно сразу же убирать, так как она может вспыхнуть от любой искры.

Также нельзя украшать ель свечами и использовать в комнате с ней бенгальские огни и хлопушки. Электрические гирлянды должны иметь сертификат соответствия. Запрещается обертывать их бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатировать иллюминацию с поврежденной изоляцией. При обнаружении неисправности электронику нужно немедленно обесточить.