Кабмин предложил расширить бесплатную юридическую помощь переселенцам в РФ

Помощь беженцам предлагают расширить на восстановление утраченных документов и установление юридически значимых фактов

Редакция сайта ТАСС

Здание Правительства РФ © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ предложило расширить параметры законопроекта о бесплатной юридической помощи для вынужденных переселенцев и беженцев в Россию. Соответствующие поправки кабмина ко второму чтению документа в Госдуме имеются в распоряжении ТАСС.

Законопроект, инициатором которого стала группа депутатов во главе с вице-спикерами ГД Петром Толстым, Анной Кузнецовой и Викторией Абрамченко, был принят в первом чтении в октябре и закрепляет право вынужденных переселенцев на бесплатную юридическую помощь в виде консультаций и составления документов для получения социальной поддержки, предоставления убежища, получения гражданства и так далее.

В правительстве поддержали сам законопроект и предложили ко второму чтению увеличить объем гарантий на получение бесплатной юридической помощи такими переселенцами, расширив ее на вопросы восстановления утраченных документов и установления фактов, имеющих юридическое значение.

Дискриминация русскоязычных в Прибалтике

Как отметили в кабмине, актуальность законопроекта не вызывает сомнений "в свете повсеместного нарушения на территории стран Балтии фундаментальных прав и свобод русскоязычного меньшинства".

"Очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране русскоязычных граждан, приведший к аннулированию вида на жительство и вынужденной депортации более 800 русскоязычных граждан, подчеркивает важность безотлагательного принятия предусмотренных законопроектом изменений", - отметили в кабмине. Там подчеркнули, что предложенные поправки ко второму чтению направлены на достижение поставленных законопроектом целей.

Также кабмином предложен ряд поправок юридико-технического характера к этому законопроекту.