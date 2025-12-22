Getblogger: 75% российских блогеров стали выпускать контент на площадках РФ

Среди иностранных платформ популярен Telegram, говорится в исследовании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство российских инфлюенсеров переориентировали свою активность на отечественные цифровые площадки и Telegram. Такие данные приводятся в исследовании компании Getblogger (входит в МТС AdTech), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Исследование показало, что 75% авторов активно выпускают контент на отечественных площадках, из иностранных платформ популярен Telegram (67%). В TikTok и YouTube публикуют контент 29% и 28% авторов соответственно. Также блогеры продолжают неэксклюзивно работать в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской) (37%), хотя каждый пятый опрошенный признался, что больше не считает площадку эффективной для продвижения и монетизации", - говорится в материалах компании.

По данным аналитиков, при этом для создания уникального контента почти треть (29%) блогеров выбирают отечественные платформы, а 27% - Telegram. Instagram в качестве основной площадки для блогинга выделяют лишь 17% инфлюенсеров. Реже всего эксклюзивным контентом делятся в TikTok (6%) и YouTube (5%). Около 5% авторов предпочитают дублировать материалы на нескольких ресурсах, не выделяя приоритетные.