Хайнань после введения особого таможенного режима отмечает рост турпотока

Внедрение "нулевых пошлин и низких налогов" усилит потребительскую и деловую привлекательность острова, отметил эксперт Гэн Сунтао

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 22 декабря. /ТАСС/. После официального запуска 18 декабря особого таможенного режима в южной китайской провинции Хайнань отмечен рост турпотока, появились новые перспективы для развития туристической отрасли. Об этом пишет газета Gongren Ribao.

Эксперты и представители туротрасли прогнозируют, что эта мера, знаменующая новый этап в развитии свободного торгового порта, даст значительный импульс для роста туристической привлекательности острова и трансформации индустрии. Как рассказал гид У Чуньлун, специализирующийся на рынке Юго-Восточной Азии, упрощение таможенных процедур ощутимо повлияло на туристическую отрасль. "Раньше группа из сотни туристов проходила таможенный контроль почти час, теперь это занимает менее 10 минут", - сказал он.

По мнению профессора Института туризма Хайнаньского университета Гэн Сунтао, внедрение политики "нулевых пошлин и низких налогов" значительно усилит потребительскую и деловую привлекательность Хайнаня. Сочетание политических преимуществ и природных богатств создаст "кумулятивный эффект", способствующий переходу от простого пляжного отдыха к другим сценариям потребления с длительным пребыванием, что укрепит уникальную конкурентоспособность острова в качестве международного центра туризма и потребления.

Как подчеркивают власти, новый таможенный режим создает особую зону таможенного контроля с либерализованной политикой. Для иностранных туристов сохраняются и развиваются упрощенные визовые режимы, включая безвизовый въезд для граждан 59 стран. Как отметила генеральный директор туристической компании "Хайнань Хуэйчжун" Чэнь Мэйлинь, для туристов из материкового Китая поездки на Хайнань не претерпят изменений и не потребуют дополнительных документов. При этом ожидается рост числа иностранных гостей, привлекаемых разнообразными возможностями для проведения конференций, шопинга, яхтинга и делового туризма.

Сектор морского туризма уже готовится к изменениям. В яхт-клубе залива Хайтанвань в городе Санья отмечают, что политика "нулевых пошлин" значительно снизит стоимость аренды яхт, а клуб готовится к расширению своих возможностей для бизнеса.

Власти провинции констатируют значительные изменения на туристическом рынке с начала строительства свободного порта. Рост числа иностранных туристов (свыше 1,1 млн человек за январь-октябрь 2025 года), оптимизация структуры рынка и повышение качества потребления. Основными источниками иностранных туристов остаются страны СНГ, Юго-Восточная Азия.

Как сообщили в Управлении по туризму, культуре, радио, телевидению и спорту провинции Хайнань, остров намерен использовать запуск особого таможенного режима как возможность для перехода от экстенсивного роста к качественному развитию туризма. К 2035 году поставлена задача превратить Хайнань в туристическое направление с глобальным влиянием. Для этого планируется развивать международные проекты, углублять сотрудничество с глобальными платформами и туроператорами, а также продвигать комбинированные маршруты для путешественников.