В Москве прогнозируют гололедицу и до 2 градусов тепла

В ночь на 23 декабря температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами сильная гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от нуля до плюс 2 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.