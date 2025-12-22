В Москве прогнозируют гололедицу и до 2 градусов тепла
03:04
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами сильная гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от нуля до плюс 2 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 10 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.