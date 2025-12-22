Global Times: жители КНР считают связи с РФ самыми важными среди соседних стран

Издание отметило, что Россия лидирует в этом рейтинге 17 лет подряд

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китайские граждане считают отношения с Россией самыми важными среди двусторонних связей, которые КНР поддерживает с соседними государствами. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса общественного мнения, проведенного газетой Global Times.

Издание отмечает, что указанной точки зрения придерживаются порядка 60% опрошенных. РФ лидирует в этом рейтинге уже 17 лет подряд. На втором месте - Япония, далее следуют страны Юго-Восточной Азии.

Если говорить о важности глобальных международных отношений, поддерживаемых Китаем с другими, не только соседними странами, по итогам опроса Россия снова фигурирует среди государств, связи с которыми, как полагают жители КНР, наиболее важны для Пекина. Так считают 47% респондентов.

Что касается отношений Китая с США и ЕС, на их важность указали 54% и 32% опрошенных соответственно.

В опросе приняли участие лица в возрасте от 18 до 69 лет практически во всех регионах материкового Китая.