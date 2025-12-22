В Якутии рассчитывают завершить проектирование кинопавильона в 2026 году

Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными площадками для съемок и проведения мероприятий

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают на завершение проектирования многофункционального кинопавильона полного цикла в Якутске в 2026 году. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции.

"В следующем году начнется реализация проекта по кинопавильону - за счет федеральных средств начнется его проектирование. Мы надеемся, что в 2026 году проектирование будет закончено", - сказал Николаев.

Идею создания кинопавильона президенту РФ Владимиру Путину презентовали в 2023 году, тогда он поддержал проект и поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство. Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом. В первую очередь кинопавильон позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится порядка семи месяцев.

Проект вошел в мастер-план города Якутска. По словам главы региона, в 2026 году также ожидается ввод в эксплуатацию Высшей школы музыки и Школы №1.

Кино Якутии

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысили 200 млн рублей.