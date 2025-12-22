На Урале прогнозируют снежные заносы на дорогах

В Тюменской области ожидается облачная погода, снег, местами метель, ветер до 13 м/с

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и снежные заносы на дорогах в нескольких регионов Уральского федерального округа (УрФО) днем 22 декабря. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 22 декабря - облачно, небольшой снег, на дорогах снежный накат, заносы. Ветер юго-западный, ночью порывы до 14 м/с. Температура ночью от минус 5 до минус 15 градусов, на Крайнем Севере до минус 20 градусов, днем - от минус 2 до минус 7 градусов, на Крайнем Севере - до минус 18 градусов", - говорится в сообщении Уральского Гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, снег, метели, на дорогах снежные заносы. Днем температура воздуха достигнет минус 6 градусов, ночью - минус 16 градусов, ветер до 15 м/с. В Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, на дорогах снежный накат, днем в отдельных районах метель. Ветер до 16 м/с, температура днем до минус 9 градусов, ночью - до минус 18 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная погода, снег, местами метель, ветер до 13 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, в ночь на 23 декабря похолодает до минус 24 градусов. В Югре будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица и снежный накат и заносы. Днем столбики термометров могут достигнуть отметки минус 35 градусов, а ночью - похолодает до минус 46 градусов, порывы ветра будут до 14 м/с.

На Ямале ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах изморозь, морозный туман, на дорогах снежные заносы. Ветер до 12 м/с, температура воздуха днем будет до минус 32 градусов, ночью может похолодать до минус 44 градусов.