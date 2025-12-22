В Самарской области сняли ограничения для грузовиков и автобусов на трассе "Урал"

Движение ограничивали из-за снега, метели и ограниченной видимости

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовых машин возобновлено на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Самарской области.

"Снято временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке с 98-го по 129-й км трассы М-5 (подъезд к городу Оренбургу в границах Самарской области)", - говорится в сообщении.

Ранее движение ограничивали из-за снега, метели и ограниченной видимости.