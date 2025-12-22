Каждый третий опрошенный россиянин украшает елку советскими игрушками

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новогодние игрушки остаются одним из главных символов праздника, для 41% россиян это не просто декор, а часть семейной истории и воспоминаний. Так 52% граждан регулярно используют в качестве декора традиционные игрушки - шары, звезды и снежинки, а каждый третий россиянин (36%) наряжает елку советскими игрушками. Об этом свидетельствуют данные опроса страховой компании "Росгосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

Эксперты также выяснили, что 75% опрошенных подтвердили, что в семье сохраняют елочные украшения предыдущих поколений. При этом, согласно опросу, россияне обновляют наборы игрушек с разной регулярностью: 42% покупают новые украшения раз в несколько лет, 36% - обновляют набор только в случае поломки или потери старых игрушек, а 22% - каждый год.

Также опрос показал, что 57% респондентов предпочитают игрушки, выпущенные на определенной фабрике, 23% - наборы, произведенные во времена СССР, а 20% изделия ручной работы. В то же время эксперты выяснили, что каждый шестой (15%) россиянин коллекционирует елочные украшения. В материалах отмечается, что среди опрошенных коллекционеров 40% регулярно общаются с единомышленниками и обмениваются экспонатами, а 60% собирают в основном для себя. При этом по данным опроса, для 42% респондентов, если игрушка интересна для поколения коллекции, то цена не имеет значения, 23% опрошенных готовы потратить на нее до 5 тыс. рублей, 20% - до 500 рублей, а 15% от 500 до 1 тыс. рублей.

Кроме того, опрос показал, что почти каждый второй коллекционер (44%) оценивает свой набор елочных игрушек в сумму выше 100 тыс. рублей, 26% считают его бесценным, 17% еще не подсчитывали стоимость, а 13% имеют коллекцию стоимостью выше 1 млн рублей.

Опрос проведен среди 1 227 респондентов во всех федеральных округах Российской Федерации.