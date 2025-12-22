На Украине с июня эвакуировали почти 147 тыс. жителей прифронтовых регионов

Согласно информации министерства развития общин и территорий, с 1 июня власти вывезли с подконтрольной Киеву части ДНР около 92,4 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские власти за полгода эвакуировали из прифронтовых регионов почти 147 тыс. человек, больше всего - с подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом свидетельствуют данные министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, с 1 июня власти вывезли с подконтрольной Киеву части ДНР около 92,4 тыс. жителей. Из Днепропетровской области эвакуировано более 35 тыс. человек, из Харьковской - свыше 8,3 тыс., из Сумской - более 4,4 тыс.

Также с подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей вывезено более 2,8 тыс. и 3,7 тыс. человек соответственно.

Из почти 147 тыс. эвакуированных более 16,5 тыс. детей. В связи с приближением линии фронта министерство призывает жителей прифронтовых регионов "пользоваться возможностью" эвакуироваться.