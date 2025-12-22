В Москве призвали пользоваться общественным транспортом для поездок в непогоду

В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы вновь призвали горожан и гостей столицы пользоваться в течение дня для поездок по городу общественным транспортом из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"По прогнозу синоптиков, в течение дня будет идти мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы, будьте внимательны за рулем, особенно на мостах, эстакадах и в тоннелях - сегодня рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - сказали в департаменте. Здесь также отметили, что в вечерние часы в Москве ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. "Планируйте маршрут заранее, чтобы сэкономить время", - заметили в ведомстве через свой официальный Telegram-канал.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что во второй половине дня в столичном регионе начнется похолодание - столбики термометров к вечеру могут понизиться до минус 5 градусов, по области - до минус 8 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. "Гололедица, вечером местами сильная", - подчеркивают метеорологи.

В связи с осадками в виде снега и мокрого снега, гололедом и возможным налипанием мокрого снега на провода и деревья, а также из-за гололедицы на дорогах, вечером сильной, понижением температуры и усилением ветра до 21:00 мск в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.