В Казахстане удостоверение личности можно будет получить бесплатно при первичной выдаче

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Казахстанцы смогут получить удостоверение личности без оплаты государственной пошлины с 2026 года при первичной выдаче документа или его замене. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан", - говорится в сообщении.

Ранее за выдачу удостоверения личности нужно было оплатить госпошлину в размере 0,2 месячного расчетного показателя (787 тенге, или $1,5), в связи с утратой удостоверения личности более двух раз в течение года - в размере 1 месячного расчетного показателя (3 932 тенге, или $7,6).

"В 2025 году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190)", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков, в 2025 году ведомство в тестовом режиме запустило пилотный проект по онлайн-документированию. "В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа", - уточнил он, отметив, что в будущем году проект может быть запущен в полном формате.