В МВД предупредили об обмане с "подработкой" на продаже подарочных сертификатов

Покупателю при этом передается нерабочий или недействительный сертификат

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мошенники внедряют схему обмана с "подработкой" на продаже подарочных сертификатов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Мошенники размещают объявления о простой удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах. После отклика человека переводят в отдельную переписку или беседу и предлагают заработок на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что исполнителю отводится роль посредника. Так, он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент "вознаграждения", а остальную сумму переводит третьему лицу. Покупателю при этом передается нерабочий или недействительный подарочный сертификат. После жалобы и требований вернуть деньги организаторы схемы сообщают, что разберутся и якобы сами компенсируют ущерб, однако в этот момент общение прекращается.

"В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления", - пояснили в киберполиции.

После инцидента мошенники удаляют переписку, меняют названия и оформление каналов. Человек остается с финансовыми потерями и риском быть вовлеченным в конфликт с покупателем, несмотря на то что изначально действовал в рамках предложенной подработки.

"Признаки схемы: подработка без договора, общение в мессенджерах, продажа подарочных сертификатов через посредника, просьбы срочно переводить деньги третьим лицам через СБП, обещание фиксированного процента", - сказали в УБК.

В МВД в связи с распространением данной схемы призвали к осторожности при поиске работы, а подарочные сертификаты посоветовали покупать в официальных магазинах.