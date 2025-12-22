Японский активист планирует вернуть останки своих сограждан из РФ на родину

Такаси Акияма рассказал, что цель его визита - воздать почести погибшим японским военнопленным

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Японский активист Такаси Акияма прибыл в Россию чтобы воздать почести погибшим японским военнопленным, а также вернуть их останки на родину. Об этом он рассказал на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной совместной работе России и Японии по обнаружению, идентификации и передаче останков японских военнослужащих, захороненных на территории Дальнего Востока.

"Я хотел бы продолжить деятельность по поиску и передаче останков японских военнопленных из России обратно в Японию. Японское правительство не оказывает поддержку, поэтому я решил бросить вызов этому делу единолично, по собственной инициативе", - сообщил японский активист.

Акияма рассказал, что уже четырежды был в России, цель его визита на этот раз - воздать почести погибшим японским военнопленным.

Он добавил, что дедушка его жены захоронен в Приморском крае. По словам активиста, российское правительство дало разрешение на посещение захоронений. "Я бы хотел также получить разрешение на эксгумацию", - заключил Акияма.