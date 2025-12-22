Лазарева намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая также заочно осуждена за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) подала жалобу в Верховный суд РФ на свой заочный приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба Лазаревой на приговор Второго западного окружного военного суда по делу об оправдании терроризма. Рассмотрение ее жалобы назначено на 20 января 2026 года, в 09:30 мск", - сообщили агентству.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Лазарева была заочно арестована по этому делу и находится в международном розыске. Вину она не признала.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали ТАСС, что Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма".

Лазарева также заочно осуждена по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). За это преступление суд добавил ей полгода к наказанию по делу об оправдании терроризма.