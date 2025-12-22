hh.ru: большинство россиян готовы потратить до 1 тыс. на новогодние подарки коллегам

Четверть сотрудников готовы тратить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, считая эту сумму разумной и доступной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян готовы потратить на один подарок коллегам до 1 тыс. рублей, при этом более трети россиян вообще не собираются ничего дарить. Это следует из совместного опроса hh.ru и "Кион музыка", который есть в распоряжении ТАСС.

"Средний бюджет на один подарок составляет до 1 тыс. рублей почти в половине случаев (48%). Четверть (26%) сотрудников готовы тратить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, считая эту сумму разумной и доступной. 12% рассчитывают потратить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Более 5 тыс. рублей готовы выделить 6% - чаще всего это представители автомобильного бизнеса и производства (по 12%). От 4 тыс. до 5 тыс. рублей только 5%, лишь 3% готовы выделить от 3 тыс. до 4 тыс. рублей", - говорится в опросе.

При этом 39% не планируют принимать участие в новогоднем обмене подарками. А что касается выбора подарка, то большинство предпочитает останавливаться на практичных и универсальных вариантах, таких как: чай, сладкие наборы, сувениры с символикой года, косметические средства, канцелярия, подарочные сертификаты, подписка на сервисы и другое, отмечается в опросе.

Исследование проводилось среди 2 тыс. респондентов, методом онлайн-опроса.