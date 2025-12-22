В Новосибирской области половину камер системы "Безопасный город" оснастят ИИ

Система биометрической аналитики используется в регионе с 2023 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Около половины камер аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" в Новосибирской области будут оснащены системой видеоаналитики на основе ИИ в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

"На сегодняшний день в Новосибирской области к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер. В 2026 году планируется расширить применение ИИ до 2,2 тыс. камер. Всего в контур АПК "Безопасный город" Новосибирской области подключено 5 тыс. камер", - цитирует Лошакова пресс-служба компании-разработчика системы NtechLab.

По словам гендиректора компании Алексея Паламарчука, за последний год система помогла найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти 3 тыс. преступников.

Система биометрической аналитики используется в Новосибирской области с 2023 года. Алгоритм анализирует видеопоток с городских камер и за долю секунды способен обнаружить преступника или пропавшего человека с точностью более 99,9%. Нейросеть работает также в Краснодарском крае, Самарской области и ЯНАО.