В России в 2026 году выплаты семьям с детьми составят около 9,2 тыс. рублей

Мининимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ежемесячное пособие на ребенка в 2026 году составит около 9,2 тыс. рублей, согласно документу Госдумы, принятом во втором чтении проекта бюджета Фонда социального и пенсионного страхования на 2026 год.

Как ранее сообщал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет определяться на основе прожиточного минимума. В 2026 году он вырастет до 18 939 рублей в расчете на одного человека. При этом для детей прожиточный минимум составит 18 371 рубль, а для трудоспособного населения - 20 644 рубля. Таким образом, ежемесячная выплата на ребенка будет равна 9 185 рублям при назначении в размере 50% прожиточного минимума, 13 778 рублям - при 75% и 18 370 рублям - при 100%, пояснял парламентарий.

Кроме того, он отметил, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная выплата для застрахованных граждан достигнет 83 тыс. рублей.