В Москве до конца 2030 года планируют открыть 31 станцию метро

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в основном ведутся работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти столицы планируют до конца 2030 года ввести в эксплуатацию 31 станцию метрополитена. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК.

"Мы до конца 2030 года планируем ввести 31 станцию", - сказал он.

Ефимов подчеркнул, что в основном сейчас ведутся работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях. "Также строится еще ряд станций на действующих линиях либо продолжении действующих линий. Это та работа, которая сейчас ведется. Мы возобновили те объемы строительства, которые были в городе ранее. Сейчас занимаемся тем, чтобы ускорять строительство метро за счет внедрения как раз новых технологий, оптимизации тех решений, которые мы используем, чтобы построить метро быстрее", - отметил заммэра.