Глава Приморья поручил открыть площадки по продаже дров во всех муниципалитетах

По словам Олега Кожемяко, при цене за кубометр леса в 1,3 тыс. рублей жители платят по 5-6 тыс. рублей и не получают соответствующие документы, лишаясь возможности получить компенсацию

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил о создании в каждом муниципалитете площадок для продажи дров по фиксированным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Такие площадки, где все прозрачно и удобно, должны быть в каждом муниципалитете. Если же нет в округе лесоперерабатывающих предприятий, специальные площадки должны быть созданы на территории муниципалитета. Под особый контроль возьмите снабжение дровами вдов участников СВО, социальные категории. Такая работа не может быть брошена на самотек, ее нужно организовывать и контролировать", - отметил губернатор.

По его словам, при фиксированной цене за кубометр леса в 1,3 тыс. рублей жители платят по 5-6 тыс. рублей и не получают соответствующие документы, лишаясь таким образом возможности получить компенсацию.

"В качестве примера лучшей организации данной работы губернатор привел Спасский район. Здесь на территории лесопромышленного предприятия имеется склад, где дрова расфасованы по два кубометра, жители могут приехать и купить топливо по 1,3 тыс. рублей за куб. Тут же при необходимости организована и доставка", - говорится в сообщении.