В Кузбассе на треть выросло число школьников, отправленных на дистант из-за ОРВИ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество случаев ОРВИ за неделю выросло на 18,5%

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. В Кемеровской области 15 школ, в которых обучается 7,1 тыс. детей, полностью переведены на дистанционное обучение в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии в Кемеровской области. Также ограничения затронули 237 классов в 66 школах, где обучается свыше 6 тыс. детей, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

На 15 декабря на дистанционном обучении находились свыше 9,4 тыс. школьников.

"15 школ в 6 территориях переведены на дистанционное обучение (7 137 детей): в городских округах Кемеровском, в муниципальных округах Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Таштагольском, Яйском. 237 классов в 66 школах переведены на дистанционное обучение (6 027 детей)", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, приостановлена деятельность двух детских садов в Гурьевском и Таштагольском округах для 120 детей. Также закрыты 18 групп в 16 детских садах для 355 детей в Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Прокопьевске, а также Таштагольском, Яйском и Яшкинском округах.

