На участке Горьковского направления МЖД восстановили движение поездов

Принимаются все необходимые меры для введения в график пригородных поездов, сообщили в МЖД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение электропоездов на участке Электрогорск - Павловский Посад Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) после возгорания вагона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Электрогорск - Павловский Посад Горьковского направления в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для введения в график пригородных поездов, курсирующих на этом участке", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Московской межрегиональный транспортной прокуратуры сообщили, что, по предварительной информации, в понедельник утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорск. Пассажиры были эвакуированы. Восточная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.