ВС разрешил лишать прав за скрывающее номер авто устройство, даже если оно не работает

Как указал в своем решении Верховный суд, для привлечения к ответственности достаточно самого наличия устройства, конструктивно позволяющего скрыть или изменить государственный регистрационный знак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным лишение прав водителя за установку специального приспособления, позволяющего скрывать номер его автомобиля, даже в том случае, если оно не работает. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановление мирового судьи судебного участка №136 в ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края от 28 ноября 2024 г., решение судьи Зеленогорского городского суда Красноярского края от 3 февраля 2025 г. и постановление судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 апреля 2025 г., вынесенные в отношении Андреева Николая Николаевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков), оставить без изменения, а жалобу защитника Ломакиной Натальи Егоровны - без удовлетворения", - сказано в документе.

Как следует из материалов дела, Андреев в октябре 2024 года ехал на своем автомобиле Subaru Forester в Красноярском крае. На номере его машины была установлена рамка, которая делала регистрационный знак нечитаемым. Машина была остановлена полицейскими, в отношении Андреева составили протокол, на основании которого суд лишил его прав на год и конфисковал рамку.

После этого правонарушитель обжаловал решение суда, прошел все инстанции и дошел до Верховного суда. Согласно его позиции, возможности поворота рамки ограничены, ее наличие не препятствует идентификации государственного регистрационного знака, не позволяет видоизменить или скрыть его, совершение вмененного противоправного деяния не доказано.

Однако, как указал в своем решении Верховный суд, для привлечения к ответственности достаточно самого наличия устройства, конструктивно позволяющего скрыть или изменить государственный регистрационный знак, вне зависимости от того, использовалось ли оно фактически в момент выявления нарушения. "То обстоятельство, что на месте выявления административного правонарушения не был измерен угол поворота рамки, как о том указывается в настоящей жалобе, не опровергает установленные судебными инстанциями обстоятельства и изложенные в обжалуемых актах выводы о наличии в деянии заявителя состава вмененного административного правонарушения", - говорится в постановлении суда.