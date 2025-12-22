Активист Акияма: могилы солдат РФ в Японии поддерживают в хорошем состоянии

Японский общественный деятель отметил, что могилы находятся в хорошем состоянии из-за деятельности активистов

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Захоронения российских солдат, погибших в русско-японской войне, поддерживают в хорошем состоянии волонтеры. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной совместной работе России и Японии по обнаружению, идентификации и передаче останков японских военнослужащих, захороненных на территории Дальнего Востока, рассказал японский общественный деятель Такаси Акияма.

"Еще во время первой русско-японской войны погибшие российские солдаты захоронены в Японии. Если быть точнее, в городе Мацуяма находится кладбище российских солдат. За ним следят местные частные волонтеры", - сообщил Акияма. Он отметил, что в результате деятельности активистов, могилы находятся в хорошем состоянии.