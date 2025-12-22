В Екатеринбурге более 6 тыс. человек остались без отопления

Причиной стала авария на трубопроводе

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. жителей 14 многоквартирных домов в Академическом районе Екатеринбурга остались без отопления из-за аварии на трубопроводе. Ожидается, что тепло вернут в дома утром 23 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным уральского Гидрометцентра, 22 декабря в Свердловской области ожидается облачная погода, небольшой снег, юго-западный ветер с порывами до 14 м/с ночью. Температура воздуха ночью составляла от минус 5 до минус 15 градусов, днем ожидается минус 2 - минус 7 градусов.

"В 10:52 (08:52 мск) 22 декабря в ОДС ГУ МЧС России по Свердловской области поступила информация о том, что в результате аварии на системе теплоснабжения (трубопровод диаметром 800 мм) по адресу: ул. Академика Вонсовского, 21, нарушено теплоснабжение в 14 многоквартирных жилых домах с населением 6 623 человека (из них 1655 детей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоснабжение не нарушено в социально-значимых объектах. Восстановительные работы осуществляют 15 человек и 5 единиц техники. Вернуть тепло планируется в 09:00 (07:00 мск) 23 декабря.