Путин поручил подготовить проведение Года единства народов России в 2026 году

С инициативой провести такой год к главе государства обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональному единству публикует пресс-служба Кремля.

Кабмину поручено до 30 января включить в проект указа "положения, предусматривающие разработку и реализацию при участии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям плана основных мероприятий" по проведению тематического года.

С инициативой провести такой год к главе государства обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Путин поддержал предложение.