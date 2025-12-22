На Урале начали тестировать междугородний беспилотный трамвай

Транспорт будет курсировать по маршруту Екатеринбург - Верхняя Пышма

© Официальный Telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Тестовые испытания первого в стране междугороднего беспилотного трамвая начались на Урале. Общественный транспорт будет курсировать по маршруту Екатеринбург - Верхняя Пышма, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Тестируем первый в России междугородний беспилотный трамвай на маршруте Екатеринбург - Верхняя Пышма. <…> Уверен, что в ближайшие годы беспилотные трамваи станут привычной частью системы общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Паслер уточнил, что искусственный интеллект, установленный в трамвае, самостоятельно распознает препятствия и расстояние до них, автоматически останавливаясь за 7-10 м до помехи. Вагон способен без помощи человека проходить этапы обслуживания в депо.