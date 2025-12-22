Аэропорт Владивостока на два часа приостановит работу из-за пожарных учений

С 17:00 до 19:00 рейсы на прилет и вылет не будут обслуживаться

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Владивостока 22 декабря временно приостановит работу с 17:00 до 19:00 из-за проведения тренировки для отработки действий по тушению пожара. Об этом сообщает Министерство транспорта Приморского края.

"Сегодня с 17 до 19 часов в аэропорту будет проводиться тренировка для отработки действий по тушению пожара при выкате воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы с розливом авиационного топлива. В эти часы рейсы на прилет и вылет не обслуживаются", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в остальные часы аэропорт работает в штатном режиме.