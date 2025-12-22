Глава Якутии анонсировал сокращение 2 тыс. госслужащих

В 2025 году в госучреждениях региона сократили чуть больше 300 человек

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-конференции анонсировал сокращение в ближайшие годы около 2 тыс. служащих по всем госучреждениям. Большая часть из них относится к административно-управленческому персоналу.

"В этом году по госучреждениям сокращение <…> - чуть больше 300, из них 100 уже трудоустроены. Всего же у нас план сокращения по всем госучреждениям составляет за ближайшие несколько лет порядка 2 тыс. человек", - сказал Николаев.

В 2024 году в своем послании Госсобранию республики глава региона поручил провести перенастройку сети бюджетного сектора и повысить производительность системы не менее чем на 10%. Тогда же он говорил о времени решительных перемен, когда необходимо реализовать управленческий вызов - при ограниченных ресурсах повысить не просто качество госуслуг и сервисов, но и повысить производительность государственного сектора в целом.