ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Памфилова призвала молодежь не бояться говорить об изъянах на выборах

По словам председателя ЦИК, гражданская активность начинается с малого - участия в жизни двора, дома, города - и постепенно формирует ответственное отношение к более масштабным процессам, включая выборы
Редакция сайта ТАСС
07:41

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Молодежь в РФ должна активнее участвовать в общественном контроле за выборами и указывать на изъяны. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что участие в выборах напрямую связано с ответственным отношением к жизни страны. "Важно, чтобы у молодых людей не было ощущения, что от них ничего не зависит. От того, как ты думаешь, действуешь и участвуешь, зависит и качество управления, и твое настоящее", - отметила она в подкасте "Мастерской новых медиа".

По ее словам, гражданская активность начинается с малого - участия в жизни двора, дома, города - и постепенно формирует ответственное отношение к более масштабным процессам, включая выборы. В этой связи Памфилова призвала молодежь активнее участвовать в общественном контроле за выборами в качестве наблюдателей. "Приходите, критикуйте - мы будем только рады. Скажем вам спасибо, если вы нашли какие-то изъяны. Вместе с вами будем исправлять", - сказала она.

Продолжая тему работы ЦИК РФ с молодежью, Памфилова отметила, что в том числе для этой категории комиссия развивает цифровые сервисы и делает информацию о выборах доступной и понятной. "Человек может зайти на сайт ЦИК и сразу увидеть все - какие выборы проходят, какие есть формы голосования, кто кандидаты. Мы делаем это в простой и привлекательной форме", - пояснила Памфилова.

Она добавила, что информационная работа строится адресно - с учетом разных аудиторий. Для семейной аудитории используются телевизионные ролики, для молодежи - форматы в социальных сетях и цифровой среде. "Это большая творческая работа, которая требует понимания современных процессов и постоянной обратной связи", - сказала глава ЦИК. 

РоссияПамфилова, Элла Александровна