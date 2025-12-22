Памфилова призвала молодежь не бояться говорить об изъянах на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Молодежь в РФ должна активнее участвовать в общественном контроле за выборами и указывать на изъяны. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что участие в выборах напрямую связано с ответственным отношением к жизни страны. "Важно, чтобы у молодых людей не было ощущения, что от них ничего не зависит. От того, как ты думаешь, действуешь и участвуешь, зависит и качество управления, и твое настоящее", - отметила она в подкасте "Мастерской новых медиа".

По ее словам, гражданская активность начинается с малого - участия в жизни двора, дома, города - и постепенно формирует ответственное отношение к более масштабным процессам, включая выборы. В этой связи Памфилова призвала молодежь активнее участвовать в общественном контроле за выборами в качестве наблюдателей. "Приходите, критикуйте - мы будем только рады. Скажем вам спасибо, если вы нашли какие-то изъяны. Вместе с вами будем исправлять", - сказала она.

Продолжая тему работы ЦИК РФ с молодежью, Памфилова отметила, что в том числе для этой категории комиссия развивает цифровые сервисы и делает информацию о выборах доступной и понятной. "Человек может зайти на сайт ЦИК и сразу увидеть все - какие выборы проходят, какие есть формы голосования, кто кандидаты. Мы делаем это в простой и привлекательной форме", - пояснила Памфилова.

Она добавила, что информационная работа строится адресно - с учетом разных аудиторий. Для семейной аудитории используются телевизионные ролики, для молодежи - форматы в социальных сетях и цифровой среде. "Это большая творческая работа, которая требует понимания современных процессов и постоянной обратной связи", - сказала глава ЦИК.