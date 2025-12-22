Глава отделения РГО предложил открыть музей Зорге во Владивостоке

В 2019 году в регионе в районе Второй речки установили памятник советскому военному разведчику

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Музей советского военного разведчика Рихарда Зорге должен появиться во Владивостоке. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной совместной работе России и Японии по обнаружению, идентификации и передаче останков японских военнослужащих, захороненных на территории Дальнего Востока, рассказал председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Алексей Буяков.

"Во Владивостоке есть памятник Зорге на проспекте Столетия, и его создание было инициировано сотрудниками УФСБ по Приморскому краю. Если говорить о реалиях, конечно, я думаю, что музей должен быть тоже в нашем городе. Не только в Москве, в центральном аппарате ГРУ, где есть стенд посвященный военному разведчику Рихарду Зорге, но и здесь есть такая необходимость и потребность", - рассказал Буяков.

Память о разведчике

Деятельность Рихарда Зорге (1895-1944) была тесно связана с Владивостоком - с начала 1930-х здесь действовала промежуточная радиостанция, а в разведдонесениях Владивосток значился под кодовым названием "Висбаден". Именно радиостанция "Висбаден" принимала и передавала дальше в Москву сообщения Зорге, работавшего под позывным "Рамзай" о скором нападении Германии на СССР летом 1941 года.

"В декабре 1941 года началась наступательная операция советских войск под Москвой. Столица была спасена, и о вкладе "сибирских дивизий" в разгром немецких захватчиков написано немало. Как и о том, что решение о их переброске под Москву принималось во многом основываясь на информации полученной от резидента военной разведки в Токио "Инсона" - Рихарда Зорге. В декабре 1941 он уже находился под арестом в тюрьме, а 80 лет назад был повешен в Токио - единственный иностранец, официально казненный в Японии во время войны", - прокомментировал ТАСС востоковед, историк, автор нескольких книг о Рихарде Зорге Александр Куланов.

Сейчас могила находится в собственности посольства России в Японии, и дважды в год на кладбище Тама приезжают желающие отдать дань памяти Герою Советского Союза.

В 2019 году во Владивостоке в районе Второй речки установлен памятник Рихарду Зорге. Скульптура находится в сквере, который носит имя советского разведчика.