Роспотребнадзор проверяет информацию об обнаружении метанола в стеклоомывайках

В ведомстве рекомендовали не приобретать жидкости с нечитаемыми этикетками или без сопроводительных документов, избегать покупок на неофициальных рынках и в незаводской таре

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в СМИ официальное письмо по факту публикации о выявлении метанола в части образцов стеклоомывающих жидкостей с начала декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее "Известия" сообщили, что, несмотря на запрет на производство и продажу "незамерзаек" с метанолом, который действует уже 25 лет, такие жидкости все еще можно свободно приобрести. Эксперты обнаружили вещество в трех из семи образцов, приобретенных в Москве и Подмосковье.

"По факту публикации СМИ о выявлении метанола в части образцов стеклоомывающих жидкостей с начала декабря 2025 года, Роспотребнадзор направил в редакцию официальное письмо с требованием предоставить всю имеющуюся информацию для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости и оценке содержания в ней метанола, который запрещен для использования в качестве сырья в указанной продукции.

В ведомстве рекомендовали не приобретать стеклоомывающие жидкости с нечитаемыми этикетками или без сопроводительных документов, избегать покупок на неофициальных рынках и в незаводской таре. При малейшем подозрении на отравление необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор подчеркивает, что при обнаружении некачественной продукции важно сохранять упаковку и чек, запоминать место покупки и сообщать информацию в территориальное управление ведомства.