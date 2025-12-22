Путин поручил создать программу исследований русского народа

Инициатива должна быть реализована в 2026-2028 годах

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки вместе с Российской академией наук (РАН) разработать программу исследований, которые связаны с этнографическим изучением русского народа. Она должна быть реализована в 2026-2028 годах.

"Минобрнауки России разработать совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и утвердить комплексную программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа, предусмотрев ее реализацию в 2026-2028 годах", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года. Ответственными за его реализацию назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава РАН Геннадий Красников.

Поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.