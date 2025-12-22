ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава Якутии поддержал создание региональной премии имени участника СВО Семенова

Весной 2025 года телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи
07:52

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Инициативу об учреждении премии главы Республики Саха (Якутия) имени якутского журналиста, участника специальной военной операции (СВО) Алексея Семенова поддержал руководитель региона Айсен Николаев в ходе пресс-конференции.

Весной 2025 года телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Он отправился служить добровольцем.

"Я знал Алексея, замечательный был журналист. Мы с ним встречались и там, в зоне специальной военной операции. Конечно, его память, как и память всех наших ребят, которые погибли, на специальной военной операции, обязательно будет увековечена. Если вы считаете возможным, внесите это предложение как руководитель компании, народный депутат, я обязательно рассмотрю. Конечно, я считаю, что премия имени Алексея Семенова <…> абсолютно возможна, я ее поддерживаю", - сказал Николаев.

По его словам, премия может быть посвящена патриотическому воспитанию молодежи.

С инициативой выступил генеральный директор национальной вещательной компании (НВК) "Саха" Олег Марков. "Остались трое детей, мы максимально помогаем семье", - добавил Марков.

Семенов был награжден орденом Жукова и орденом Мужества.

Поддержка СВО

"Мы создали начиная с 2022 года, наверное, если не лучшую, то одну из лучших систем в Российской Федерации как раз по поддержке Вооруженных сил, по поддержке наших бойцов из Республики Саха (Якутия), <...> по поддержке наших раненых, их реабилитации. Огромное спасибо всем волонтерам, всем добровольцам, всем тем, кто вот и здесь, в Якутии, и в других регионах страны, поддерживает наших бойцов. Общими усилиями мы показываем наше единство, и мы обязательно победим", - сказал глава региона.

По его словам, продолжается работа по поставке техники, произведенной в рамках ТОР "Патриотическая".

Он отметил также республиканскую кадровую программу "Якутия - земля героев". Уже 6 из 25 курсантов получили назначение на руководящие должности в министерствах, крупных компаниях и администрации Якутска. 

