В Поморье восстановили более 2,4 тыс. км ЛЭП после снегопада

Энергетики включили 195 линий электропередачи и 2 134 трансформаторные подстанции

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. км линий электропередачи восстановлено в Архангельской области после снегопадов, сообщают "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили 2 442 километра ЛЭП в Архангельской области после сильных снегопадов", - указано в сообщении.

Энергетики включили 195 линий электропередачи и 2 134 трансформаторные подстанции. В Архангельском филиале "Россети Северо-Запад" сохраняется особый режим. Сильные снегопады и температурные "качели" с переходом через ноль градусов приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий стихии.