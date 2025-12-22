Более 66% обратившихся в фонд "Защитники Отечества" ветеранов СВО получили работу

В фонде отметили, что для содействия ветеранам и членам их семей в трудоустройстве были заключены соглашения с такими работодателями, как госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", РЖД и Минэнерго РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 66% из 16,5 тысячи ветеранов СВО получили работу благодаря государственному фонду "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе фонда.

"С начала работы фонда "Защитники Отечества" по вопросам трудоустройства обратилось более 16,5 тыс. ветеранов специальной военной операции и членов семей героев СВО. Более 66% из них получили работу", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что для содействия ветеранам и членам их семей в трудоустройстве были заключены соглашения с такими работодателями, как госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", РЖД и Минэнерго РФ.

"Наши герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве - одно из ключевых направлений работы фонда "Защитники Отечества". Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

Кроме того, в фонде сообщили, что благодаря ярмаркам вакансий для ветеранов СВО работу получили свыше 2,5 тыс. человек, более 1,5 тыс. из них направлены на обучение. Там также отметили, что в этом году получено более 7,6 тыс. запросов на обучение, что на 56% больше, чем в 2024 году.

"С 2026 года ветераны получат возможность заключить социальный контракт для открытия собственного бизнеса без учета среднего душевого дохода семьи. Это значительно облегчает доступ к государственной поддержке при запуске предпринимательской деятельности. Рекомендации ветеранам для получения социального контракта будут выдавать филиалы фонда, что означает участие специализированных структур в отборе кандидатов и поддержке инициатив ветеранов", - добавили в пресс-службе.