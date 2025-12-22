Мурашко принял участие в акции "Елка желаний"

Министр здравоохранения исполнит мечты троих детей, которые увлекаются наукой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие во всероссийской акции "Елка желаний".

"Дорогие друзья, с наступающим Новым годом, прежде всего - здоровья! И, конечно же, каждая мечта должна сбываться у нас. Маргарита мечтает о комплекте книг по биологии. Анна мечтает о посещении ВДНХ в Москве, но я так понимаю, что она еще хочет стать медицинским кибернетиком. Я думаю, что помимо ВДНХ мы еще сходим в один из наших вузов медицинских, где готовят специально медицинских кибернетиков. Мирон мечтает о наборе для опытов, уточним, что за набор - поможем, наука приоритет для нас и нашей страны", - сказал он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.