Памфилова заявила, что зависимость от ИИ ведет к интеллектуальному иждивенчеству

Это также может угрожать развитию личности, отметила глава ЦИК

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта ведет к интеллектуальному иждивенчеству и может угрожать развитию личности. В подкасте "Мастерской новых медиа" она подчеркнула, что технологии следует использовать лишь как вспомогательный инструмент, а не замену собственных мыслительных и творческих способностей.

"Ранее считалось, что искусственный интеллект должен помогать человеку в опасной работе - разминировании, работе в радиационных зонах, при наводнениях или пожарах. Сейчас же роботы начинают заменять мозг человека. Наш мозг - необъятный космос, и мы не научились до конца использовать его огромный потенциал. И мы сейчас же пытаемся облегчить себе жизнь, рождаем это интеллектуальное иждивенчество для того, чтобы он [ИИ], вместо того, чтобы мы развивались, заменял многие наши мыслительные и творческие функции. Это может привести к деградации человека", - отметила Памфилова, добавив, что важно использовать технологии только как вспомогательное средство, а не замену собственных способностей.

Глава ЦИК посоветовала молодежи развивать критическое мышление, самостоятельно искать и сопоставлять информацию, чтобы в экстремальных ситуациях уметь действовать без "костылей" - то есть без подсказок и готовых решений.

Памфилова подчеркнула, что искусственный интеллект - это пока "необъятное и непредсказуемое явление", с которым нужно считаться, используя его правильно и лишь как инструмент для развития человека.