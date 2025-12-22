SVT: российскому сухогрузу Adler разрешили покинуть воды Швеции

Прокуратура страны не стала возбуждать расследование по подозрению в нарушении санкций США и ЕС

Судно "Адлер" © Johan Nilsson/ TT News Agency/ via REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Швеции приняла решение не возбуждать расследование в отношении судна Adler под флагом России по подозрению в нарушении санкций США и ЕС. Cухогрузу, стоявшему на якоре в районе Хёганаса после отказа двигателя 20 декабря, разрешено покинуть территориальные воды королевства, сообщил телеканал SVT.

"Судно направляется на север, но не объявило о пункте назначения", - приводит канал слова представителя Управления судоходства Швеции Фредрика Стрёмбека.

Досмотр судна проводился в ночь на 21 декабря. На борт поднимались сотрудники таможни, береговой охраны, а также, по данным SVT, полиции безопасности и прокуратуры. Как утверждал телеканал, Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, "которая находится в санкционных списках США и ЕС".