Минобрнауки планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сокращение коснется 40 направлений

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки России планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

"Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе - в негосударственных вузах, там почти 20%", - сказал он.

Министр отметил, что сокращение коснется 40 направлений. В их числе "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Реклама"и "Связи с общественностью".